Удар по Харькову: число пострадавших возросло, в ОВА показали последствия

Ночью 10 мая оккупанты нанесли удар по городу Харьков. В результате атаки загорелись и получили повреждения жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Синегубов подчеркнул, что атака совершена на районы с исключительно гражданской инфраструктурой.

Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет - острая реакция на стресс.

Отмечается, что враг атаковал город в 03:20. В результате прилета возник пожар в трех частных домах, повреждены 12 частных жилых домов.

Обстрел Харькова 10 мая

В ночь на 10 мая в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Удар пришелся на жилую застройку.

Ближе к 4:00 россияне ударили также по поселку Дергачи Харьковской области.

Кроме того, в ночь на 10 мая российские войска запустили группы ударных дронов типа Shahed в сторону Николаевской и Одесской областей.

Позже возле города Снигиревка Николаевской области прогремели взрывы.

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