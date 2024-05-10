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Удар по Харькову: число пострадавших возросло, в ОВА показали последствия

Харьков, Пятница 10 мая 2024 07:45
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Удар по Харькову: число пострадавших возросло, в ОВА показали последствия Фото: россияне обстреляли частный жилой сектор в Харькове (t.me/synegubov)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью 10 мая оккупанты нанесли удар по городу Харьков. В результате атаки загорелись и получили повреждения жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Отмечается, что враг атаковал город в 03:20. В результате прилета возник пожар в трех частных домах, повреждены 12 частных жилых домов.

Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет - острая реакция на стресс.

Синегубов подчеркнул, что атака совершена на районы с исключительно гражданской инфраструктурой.

Фото: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов (t.me/synegubov)

Обстрел Харькова 10 мая

В ночь на 10 мая в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Удар пришелся на жилую застройку.

Ближе к 4:00 россияне ударили также по поселку Дергачи Харьковской области.

Кроме того, в ночь на 10 мая российские войска запустили группы ударных дронов типа Shahed в сторону Николаевской и Одесской областей.

Позже возле города Снигиревка Николаевской области прогремели взрывы.

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