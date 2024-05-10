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Войска РФ запустили c Черного моря группу "Шахедов" по Украине: где объявлена тревога

Пятница 10 мая 2024 01:40
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Войска РФ запустили c Черного моря группу "Шахедов" по Украине: где объявлена тревога Фото: в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за вражеских "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики запустили в ночь на 10 мая группу ударных беспилотников для атаки по территории Украины. Из-за угрозы вражеских ударов объявлена воздушная тревога в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Военные проинформировали о запуске беспилотников противником около половины второго ночи. Отмечается, что запуск производился с акватории Черного моря.

Как и сутками ранее, "Шахеды" нацелены на Одесскую область.

"Очередная группа вражеских БпЛА с акватории Черного моря в направлении Одесской области", - говорится в объявлении Воздушных сил.

Сигналы тревоги раздались на юге Украины, в частности, в Одесской и Николаевской областях.

Позже военные сообщили о движении "Шахедов" в направлении Николаевской области.

"Николаевская область - движение ударных БпЛА в вашем направлении с Черного моря", - указывается в заявлении ВС в 01:43.

Войска РФ запустили c Черного моря группу &quot;Шахедов&quot; по Украине: где объявлена тревога

Атаки "Шахедов"

Напомним, минувший ночью, 9 мая, российские террористы также запускали для ударов по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед".

Как рассказали в командовании Воздушных сил, для той атаки противник применил 20 "Шахедов", при этом силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены 17 ударных беспилотников врага. Воздушные цели противника сбивали над территорией Одесской области.

Добавим, поздно вечером 9 мая военные также рассказали об угрозе из-за ударных беспилотников для южных областей Украины.

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