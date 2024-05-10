Атака "Шахедов": в Николаевской области были слышны взрывы

В Николаевской области в районе города Снигиревка в ночь на 10 мая раздались взрывы во время объявленной воздушной тревоги в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухту .

Чиновник отметил, что происходит вражеская атака с применением ударных беспилотников.

"Внимание! В Снегиревке было слышно взрывы!" - проинформировал он около трех ночи.

Начальник ГВА призвал жителей города держаться подальше от окон, оставаться в безопасном месте до конца отбоя тревоги и соблюдать правила "двух стен".

"Еще один вражеский шахид в нашу сторону! Находитесь в безопасном месте!" – добавил Кухта позже.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что росармия в ночь на 10 мая запустила группы ударных дронов типа "Шахед" в сторону Николаевской и Одесской областей для очередной воздушной атаки. В ряде регионов объявили воздушную тревогу.

Кроме того, в командовании Воздушных сил фиксировали пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией для ударов по Харьковской области.