Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла, в ОВА показали наслідки

Вночі 10 травня окупанти завдали удар по місту Харків. Внаслідок атаки спалахнули і зазнали пошкоджень житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Зазначається, що ворог атакував місто о 03:20. Внаслідок прильоту виникла пожежа у трьох приватних будинках, пошкоджено 12 приватних житлових будинків.

Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років - гостра реакція на стрес.

Синєгубов підкреслив, що атаку вчинено на райони з виключно цивільною інфраструктурою.

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (t.me/synegubov)

Як пізніше зазначив мер міста Ігор Терехов, росіяни вдарили по Харкову ракетою С-300. За його словами, було пошкоджено 26 будинків.

Без світла у Харкові залишилися 80 абонентів, без газу - чотири.