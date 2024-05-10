Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла, в ОВА показали наслідки
Вночі 10 травня окупанти завдали удар по місту Харків. Внаслідок атаки спалахнули і зазнали пошкоджень житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Зазначається, що ворог атакував місто о 03:20. Внаслідок прильоту виникла пожежа у трьох приватних будинках, пошкоджено 12 приватних житлових будинків.
Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років - гостра реакція на стрес.
Синєгубов підкреслив, що атаку вчинено на райони з виключно цивільною інфраструктурою.
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (t.me/synegubov)
Як пізніше зазначив мер міста Ігор Терехов, росіяни вдарили по Харкову ракетою С-300. За його словами, було пошкоджено 26 будинків.
Без світла у Харкові залишилися 80 абонентів, без газу - чотири.
Обстріл Харкова 10 травня
В ніч на 10 травня у Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Удар прийшовся на житлову забудову.
Ближче до 4:00 росіяни вдарили також по селищу Дергачі Харківської області.
Крім того, в ніч на 10 травня російські війська запустили групи ударних дронів типу Shahed вбік Миколаївської та Одеської областей.
Згодом біля міста Снігурівка Миколаївської області пролунали вибухи.
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