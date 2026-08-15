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Разница на баке - 300 грн: какие АЗС снизили цены 15 августа и почему дизель по 100 грн отменяется

11:30 15.08.2026 Сб
4 мин
Почему водителям советуют сделать запас топлива?
aimg Ирина Гамерская aimg Сергей Куюн Эксперт
Разница на баке - 300 грн: какие АЗС снизили цены 15 августа и почему дизель по 100 грн отменяется Фото: сколько стоит бензин 15 августа (коллаж РБК-Украина)
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Топливный рынок в Украине демонстрирует новые тенденции: часть сетей точечно обновляет ценники, а разрыв в стоимости полного бака между заправками уже превышает 300 гривен. В то же время эксперты успокаивают по поводу дефицита и отменяют пугающие прогнозы о дизеле по 100 грн.

Сколько стоят бензин, дизель и газ на крупнейших АЗС 15 августа и стоит ли запасаться топливом - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • 300+ грн экономии на баке: Стоимость заправки 50 литров бензина А-95 колеблется от 3 945 грн на "Укрнафте" до 4 270 грн на SOCAR.
  • Скидки на АЗС: Отдельные сети, в частности, WOG, точечно снизили цены на бензин и дизель (минус 60-90 копеек).
  • Дизель по 100 грн отменяется: Эксперт Сергей Куюн подтвердил, что угроза резкого скачка цен на текущий месяц снята, а дефицита горючего не ожидается.
  • Совет водителям: Специалисты советуют держать небольшой собственный запас (2-3 канистра), чтобы защититься от ажиотажа в случае атак врага на логистику.

Где сейчас выгоднее всего заправляться?

Анализируя текущие цифры, более бюджетные позиции традиционно удерживает сеть "Укрнафта", где классический А-95 предлагается по 78,90 грн, тогда как премиальные сети типа SOCAR держат самую высокую планку на рынке (где отдельные позиции топлива достигают почти 99 гривен за литр).

В то же время, некоторые операторы, в частности WOG, точечно вводят скидки на популярные виды топлива (например, минус 60-90 копеек на отдельные позиции).

Разница на баке - 300 грн: какие АЗС снизили цены 15 августа и почему дизель по 100 грн отменяется

Фото: цены на АЗС 15 августа (инфографика РБК-Украина)

Сколько стоит заправить полный бак на 50 литров?

Вот во сколько обойдется полная заправка бензином А-95 (или базовым дизелем) в зависимости от сети:

"Укрнафта" (самый доступный вариант):

  • Бензин А-95 (78,90 грн/л) - 3 945 грн за полный бак.
  • Дизтопливо (89,90 грн/л) - 4 495 грн.

OKKO/WOG (средний рыночный сегмент):

  • Бензин А-95 Евро (82,90 грн/л) - 4 145 грн за полный бак.
  • Дизтопливо Евро (93,90 грн/л) - 4 695 грн.

SOCAR (премиум-сегмент):

  • Бензин А-95 (85,40 грн/л) - 4 270 грн за полный бак.
  • Дизтопливо NANO (95,90 грн/л) - 4 795 грн.

Таким образом, разница между самой демократичной сетью и премиум-заправками за один полный бак стандартного бензина составляет более 300 гривен (325 грн на бензине и 300 на дизеле).

По состоянию на сегодняшний день ситуация с ценами в крупнейших сетях выглядит так:

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 82,90 рН (-60 коп)
  • ДТ Mustang: 96,90 грн (-90 коп.)
  • ДТ Евро-5: 93,90 грн (-90 коп.)
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 98,90 грн
  • ДТ NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

Почему отменяется дизель по 100 и чего ждать от цен дальше: объяснение эксперта

Ситуация на топливном рынке остается крайне турбулентной из-за глобальных факторов и внутренних рисков. Как отмечал в комментарии РБК-Украина директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, прогнозировать что-то заранее сейчас очень сложно, ведь ценообразование в мире зависит от событий на Ближнем Востоке.

"Мы уже полгода живем в такой турбулентности, которую никто не может спрогнозировать. Все зависит от того, договорятся ли Штаты с Ираном. Если будет мир - цена может упасть очень радикально, даже ниже, чем в начале иранской войны в конце февраля. Если же эскалация будет продолжаться - цены снова будут расти из-за дефицита нефти в мире", - отмечает эксперт.

В то же время, по его словам, прогноз по дизелю по 100 грн/л на текущий месяц окончательно отменен, и есть надежда, что рынок к этому показателю не вернется (если снова не возникнет острой напряженности в отношениях США и Ирана).

Что с дефицитом и стоит ли покупать топливо для запаса?

По словам Куюна, локально дефицита топлива в Украине на август не предвидится, поскольку отечественные компании законтрактовались неплохо. Однако внутренние риски никуда не исчезли - враг продолжает активно атаковать склады и логистические маршруты.

Именно поэтому эксперт советует и частным водителям, и государственным структурам задуматься о небольшом запасе на пару-тройку канистр:

  • Децентрализация спасает: Чем больше ресурсы рассеяны по небольшим запасам, тем сложнее врагу их уничтожить.
  • Защита от ажиотажа: Небольшие запасы дома помогут избежать искусственных панических очередей на заправках при очередных скачках цен или проблем с логистикой.
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