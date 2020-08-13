УДАР та "Євросолідарність" грають на одному електоральному полі, - експерт

Партія чинного мера Києва Віталія Кличка на фоні падіння рейтингів інших партій має тенденцію росту, й скоріш за все, тенденція зберігатиметься. Позитивну електоральну динаміку має й політична сила бізнесмена Андрія Пальчевского - "Перемога Пальчевского".

Про це зазначає політичний експерт Олексій Боровський, коментуючи результати свіжого дослідження електоральних настроїв від Центру Разумкова.

"УДАР" та "Євросолідарність" грають на одному електоральному полі. Пальчевський єдиний з опозиційних та позасистемних політиків, який швидко нарощує підтримку. Голоси, які відкололися від "Слуги Народу", ВО "Батьківщина" та інших партій перетікають саме до "Перемоги Пальчевського". Вже зараз нова політична сила має хороший рейтинг підтримки, але за певних умов цифри можуть ще вирости", - зазначає експерт.

Нагадаємо, згідно з останніми даними соціологічного дослідження Центру Разумкова, якби вибори мера Києва відбулися на початку серпня 2020 року, найбільшу підтримку виборців отримав би Віталій Кличко. За чинного міського голову готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.

Далі за рівнем електоральної підтримки - Андрій Пальчевський (8 і 9% відповідно).

Дослідження проведене з 24 липня по 2 серпня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.