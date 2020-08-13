Свіжий рейтинг підтримки партій: за кого голосуватимуть у Києві

Фото: Київрада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Партія "Слуга народу" втратила перше місце у рейтингу

Якби вибори до Київської міської ради відбулися на початку серпня 2020 року, найбільшу підтримку виборців на них отримала б партія "УДАР Віталія Кличка". За неї готові проголосувати 17% усіх опитаних, або 20% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, далі за рівнем електоральної підтримки йдуть:

"Слуга народу" - відповідно 13% і 15%,

"Опозицiйна платформа - За життя" - відповідно 10% і 11,5%,

"Європейська солідарність" - відповідно 9% і 11%,

"Перемога Пальчевського" - відповідно 6% і 7%,

"Батьківщина" - відповідно 5% і 5,5%,

"Сила і честь" - відповідно 5% і 5,5%,

"Голос" - відповідно 4% і 4%,

"Партія Шарія" - відповідно 3% і 3,5%,

"Свобода" - відповідно 3% і 3%,

"Єдність" - відповідно 2% і 3%,

"Рідна країна" - відповідно 2% і 2%,

"Свої" - відповідно 1% і 1,5%, за Партію

"Національний корпус" - відповідно 1% і 1%.

За кожну з інших політичних сил, що були представлені в опитувальнику - менше 1% респондентів.

Опитування проведене Центром Разумкова з 24 липня по 2 серпня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що за даними Центру Разумкова, на початку липня за партії "Слуга народу" та "Європейська солідарність" планували голосувати приблизно по 20% киян.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.