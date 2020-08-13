"УДАР" и "Евросолидарность" играют на одном электоральном поле, - эксперт

Партия действующего мэра Киева Виталия Кличко на фоне падения рейтингов других партий имеет тенденцию роста, и скорее всего, тенденция будет сохраняться. Положительную электоральную динамику имеет также политическая сила бизнесмена Андрея Пальчевского - "Перемога Пальчевского".

Об этом говорит политический эксперт Алексей Боровский, комментируя результаты свежего исследования электоральных настроений от Центра Разумкова.

"УДАР" и "Евросолидарность" играют на одном электоральном поле. Пальчевский единственный из оппозиционных и внесистемных политиков, который быстро наращивает поддержку. Голоса, которые откололись от "Слуги Народа", ВО "Батькивщина" и других партий перетекают именно к "Перемоге Пальчевского". Уже сейчас новая политическая сила имеет хороший рейтинг поддержки, но при определенных условиях цифры могут еще вырасти", - отмечает эксперт.

Напомним, согласно последним данным социологического исследования Центра Разумкова, если бы выборы мэра Киева состоялись в начале августа 2020 года, наибольшую поддержку избирателей получил бы Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 36% всех опрошенных или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.

Далее по уровню электоральной поддержки - Андрей Пальчевский (8 и 9% соответственно).

Исследование проведено с 24 июля по 2 августа 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства.

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