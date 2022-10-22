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Энергетическая тревога. В Киеве и в четырех областях будут отключать свет

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Украина, Суббота 22 октября 2022 09:37
Энергетическая тревога. В Киеве и в четырех областях будут отключать свет Фото: отключение электроэнергии 22 октября состоятся в Киеве и четырех областях Украины
Автор: Александр Белоус

Веерные отключения электроэнергии сегодня будут в Киеве и четырех областях Украины. Но величина ограничения будет меньше, чем накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отметили в пресс-службе, сегодня, 22 октября, с утра снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

"Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах. Величина ограничения на данный момент значительно меньше, чем применявшаяся накануне 21 октября",- говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это необходимо, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.

При этом энергораспределительная компания Киева Yasno сообщила потребителям: "Внимание! Энергетическая тревога! Возможно отключение света в г. Киев".

Напомним, веерные отключения электроэнергии начались вечером 19 октября. При этом 21 октября они применялись наиболее широко.

В "Укрэнерго" и дальше планируют применять плановые отключения электроэнергии. При этом графики изменят.

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