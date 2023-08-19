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Ракетный удар по Чернигову: 42 человека пострадали, более десяти из них дети

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Суббота 19 августа 2023 13:13
Ракетный удар по Чернигову: 42 человека пострадали, более десяти из них дети Фото: Ракетный удар по Чернигову: 42 человека пострадали, более десяти из них дети (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по центру Чернигова. Известно о 42 пострадавших, в том числе есть и погибшие.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как пишет Клименко, по состоянию на 13.00 известно о том, что:

  • террористы ударили по Драмтеатру в Чернигове;
  • 42 пострадавших в результате российского удара;
  • погибли 5 человек;
  • среди пострадавших - 11 детей.

Фото: Ракетный удар по Чернигову: 42 человека пострадали, более десяти из них дети (t.me/Klymenko_MVS)

В настоящее время всем оказывается медицинская помощь.

Ракетный удар по Чернигову

Утром террористы нанесли удар по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой. Через некоторое время исполняющий обязанности мэра Александр Ломак заявил, что среди гражданских есть пострадавшие и погибшие.

Позже на удар отреагировал и президент Владимир Зеленский. Как отметил лидер страны, сегодняшний обстрел является одной из причин, почему Украина объединяет мир против террористической Российской Федерации.

"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые", - написал президент.

Все известные на данный момент подробности удара можно прочитать по ссылке.

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