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Площадь, политехника, театр. Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову

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Суббота 19 августа 2023 12:26
Площадь, политехника, театр. Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову Фото: Площадь, политехника, театр. Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Сергей Пышкин

Ракетный удар по центру Чернигова является причиной того, почему Украина объединяет мир против террористической Российской Федерации.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", - пишет президент.

По словам Владимира Зеленского, сейчас на месте трагедии работают спасатели, правоохранители и медики.

Президент добавил, что Украина сделает все для консолидации мира против российского террора и защиты украинцев.

"Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила", - отметил президент.

Ракетный удар по Чернигову

Во время воздушной тревоги российские оккупанты ударили по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой. Как рассказал исполняющий обязанности мэра Александр Ломак, есть пострадавшие и погибшие.

Все известные на данный момент подробности удара можно прочитать по ссылке.

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