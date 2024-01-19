RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар по драмтеатру в Чернигове: в российской ракете нашли комплектующие из США

Архивное фото: Удар по драмтеатру в Чернигове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В российской ракете, которой оккупанты ударили по центру Чернигова в августе прошлого года, нашли иностранные компоненты из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Что стало известно

Отмечается, что россияне использовали крылатую ракету "Искандер-К" для удара по центру Чернигова 19 августа прошлого года. 

Специалистам удалось установить четыре новых компонента из блока глобальной навигационной спутниковой системы СН-99 крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К", которая убила семь человек, в том числе шестилетнюю девочку. Еще более 150 человек тогда пострадали.

Ракету могли сделать весной прошлого года

Экспертами было определено, что ракета была изготовлена не ранее марта 2023 года, а значит вполне вероятно, что эти компоненты были поставлены агрессору уже после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

"Иностранные технологии и компоненты не могут продолжать становиться частью оружия агрессоров, которые убивают гражданское население по всему миру", - говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что мир должен объединиться вокруг нераспространения своих технологий в такие террористические режимы как РФ.

Ракетный удар по центру Чернигова

Вчера, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Местные власти подтвердили, что оккупанты ракетой "Искандер" ударили по центру города. В момент атаки там находилось много людей.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОГА, магазины и другие общественные заведения. 

В момент удара в драмтеатре проходила выставка дронов, которую анонсировали заранее. Организаторы заявляли, что согласовали проведение мероприятия с властями.

Все детали циничной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЧерниговВойна в Украине