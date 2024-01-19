Удар по драмтеатру в Чернігові: у російській ракеті знайшли комплектуючі зі США

У російській ракеті, якою окупанти вдарили по центру Чернігова в серпні минулого року, знайшли іноземні компоненти зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.
Зазначається, що росіяни використали крилату ракету "Іскандер-К" для удару по центру Чернігова 19 серпня минулого року.
Фахівцям вдалося встановити чотири нові компоненти з блоку глобальної навігаційної супутникової системи СН-99 крилатої ракети 9М727 "Іскандер-К", яка вбила сімох людей, зокрема шестирічну дівчинку. Ще понад 150 осіб тоді постраждали.
Експертами було визначено, що ракета була виготовлена не раніше березня 2023 року, а значить цілком імовірно, що ці компоненти були поставлені агресору вже після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Іноземні технології та компоненти не можуть продовжувати ставати частиною зброї агресорів, які вбивають цивільне населення по всьому світу", - ідеться в повідомленні.
У НАЗК додали, що світ має об'єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до таких терористичних режимів як РФ.
Вчора, 19 серпня, під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Місцева влада підтвердила, що окупанти ракетою "Іскандер" вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.
Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.
У момент удару у драмтеатрі проходила виставка дронів, яку анонсували заздалегідь. Організатори заявляли, що погодили проведення заходу з владою.
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