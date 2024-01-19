Удар по драмтеатру в Чернигове: в российской ракете нашли комплектующие из США
В российской ракете, которой оккупанты ударили по центру Чернигова в августе прошлого года, нашли иностранные компоненты из США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции.
Что стало известно
Отмечается, что россияне использовали крылатую ракету "Искандер-К" для удара по центру Чернигова 19 августа прошлого года.
Специалистам удалось установить четыре новых компонента из блока глобальной навигационной спутниковой системы СН-99 крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К", которая убила семь человек, в том числе шестилетнюю девочку. Еще более 150 человек тогда пострадали.
Ракету могли сделать весной прошлого года
Экспертами было определено, что ракета была изготовлена не ранее марта 2023 года, а значит вполне вероятно, что эти компоненты были поставлены агрессору уже после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.
"Иностранные технологии и компоненты не могут продолжать становиться частью оружия агрессоров, которые убивают гражданское население по всему миру", - говорится в сообщении.
В НАПК добавили, что мир должен объединиться вокруг нераспространения своих технологий в такие террористические режимы как РФ.
Ракетный удар по центру Чернигова
Вчера, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Местные власти подтвердили, что оккупанты ракетой "Искандер" ударили по центру города. В момент атаки там находилось много людей.
В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОГА, магазины и другие общественные заведения.
В момент удара в драмтеатре проходила выставка дронов, которую анонсировали заранее. Организаторы заявляли, что согласовали проведение мероприятия с властями.
Все детали циничной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.
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