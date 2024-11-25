Удар по Днепру ракетой "Кедр" обсудят на спецзаседании ОБСЕ

Украина запросила проведение специального заседания ОБСЕ для обсуждения российского удара по Днепру ракетой "Кедр". Оно пройдет в среду, 27 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X.
"В среду, по настоятельной просьбе Украины, ОБСЕ обсудит эскалационное использование Россией баллистической ракеты средней дальности в ходе агрессии против Украины на специальном совместном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности", - написал министр.
Он добавил, что Россия представляет собой самую большую угрозу безопасности в Европе. И действия Москвы показывают, что она стремится расширить войну.
"Ее необходимо осудить и остановить. Мы будем использовать все международные платформы и механизмы для усиления глобального давления на агрессора", - отметил Сибига.
Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты впервые атаковали Украину при помощи баллистической ракеты средней дальности. По словам российского диктатора Владимира Путина, его страна использовала новую ракету "Орешник".
В то же время в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что "Орешник" - это название научно-исследовательской работы, а "Кедр" - название самой системы.
Пока что у Украины нет систем ПВО, которые могли бы сбить такие ракеты.
Более детально о новой ракете россиян - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.