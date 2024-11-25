Удар по Дніпру ракетою "Кедр" обговорять на спецзасіданні ОБСЄ

"У середу, на настійне прохання України, ОБСЄ обговорить ескалаційне використання Росією балістичної ракети середньої дальності в ході агресії проти України на спеціальному спільному засіданні Постійної ради та Форуму зі співробітництва в галузі безпеки", - написав міністр.

Він додав, що Росія є найбільшою загрозою безпеці в Європі. І дії Москви показують, що вона прагне розширити війну.

"Її необхідно засудити та зупинити. Ми використовуватимемо всі міжнародні платформи та механізми для посилення глобального тиску на агресора", - зазначив Сибіга.