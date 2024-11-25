Удар по Дніпру ракетою "Кедр" обговорять на спецзасіданні ОБСЄ

Україна запросила проведення спеціального засідання ОБСЄ для обговорення російського удару по Дніпру ракетою "Кедр". Воно пройде у середу, 27 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі X.
"У середу, на настійне прохання України, ОБСЄ обговорить ескалаційне використання Росією балістичної ракети середньої дальності в ході агресії проти України на спеціальному спільному засіданні Постійної ради та Форуму зі співробітництва в галузі безпеки", - написав міністр.
Він додав, що Росія є найбільшою загрозою безпеці в Європі. І дії Москви показують, що вона прагне розширити війну.
"Її необхідно засудити та зупинити. Ми використовуватимемо всі міжнародні платформи та механізми для посилення глобального тиску на агресора", - зазначив Сибіга.
Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти вперше атакували Україну за допомогою балістичної ракети середньої дальності. За словами російського диктатора Володимира Путіна, його країна використала нову ракету "Орєшнік".
Водночас у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначали, що "Орєшнік" - це назва науково-дослідної роботи, а "Кедр" - назва самої системи.
Поки що Україна не має систем ППО, які могли б збити такі ракети.
Більш детально про нову ракету росіян - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.