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Глава Нацразведки США обвинила СМИ в подрыве авторитета Трампа: при чем здесь Иран

Среда 25 июня 2025 22:44
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Глава Нацразведки США обвинила СМИ в подрыве авторитета Трампа: при чем здесь Иран Фото: Тулси Габбард, глава Нацразведки США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США возник скандал из-за публикаций СМИ о том, что в результате американских ударов ядерную программу Ирана уничтожить не удалось. В разведке считают, что такие слухи направлены на подрыв авторитета президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацразведки США Тулси Габбард в соцсети X.

По словам Габбард, новые разведданные подтверждают, что ядерные объекты Ирана, по которыми ударили США, были уничтожены. Она уточнила, что если иранцы решат восстановить их, "им придется полностью перестроить все три объекта (Натанз, Фордо, Исфахан), что, вероятно, займет годы".

"Пропагандистские СМИ прибегли к своей обычной тактике: выборочно публиковать фрагменты незаконно просочившихся секретных разведывательных оценок (намеренно умалчивая о том, что оценка была написана с "низкой степенью уверенности"), чтобы подорвать авторитет президента Трампа и смелых военнослужащих", - добавила глава Нацразведки.

Она уточнила, что американские удары по Ирану стали "исторической миссией по обеспечению безопасности американского народа".

Слухи в СМИ

Напомним, ранее CNN и New York Times со ссылкой на американскую разведку написали, что в результате ударов США ядерная программа Ирана не была уничтожена полностью.

Издания опубликовали такую информацию на фоне заявлений Трампа о том, что всем иранским ядерным объектам, которые атаковали США, был нанесен "монументальный ущерб".

Американский лидер несколько раз повторял, что объекты, которые были целью США, уничтожены.

Трамп, реагируя на слухи, которые распространили журналисты, заявил, что они пытаются унизить один из самых успешных ударов в истории.

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