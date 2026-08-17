Торговля выбросами не должна стать новым налогом для промышленности, - эколог

Торговля выбросами (НСТВ) в Украине должна быть частью промышленной и экономической политики, а не создавать очередную финансовую нагрузку на предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку президентки Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW Людмилы Цыганок для Mind.

Подано уже три законпроекта

В июле в Верховной Раде были зарегистрированы три законопроекта по НСТВ. В частности, законопроект №15386 и два альтернативных документа №15386-1 и №15386-2.

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По словам Цыганок, дискуссия о НСТВ проходит в момент, когда CBAM уже перешел в финансовую фазу, поэтому углеродная цена становится фактором себестоимости украинского экспорта в ЕС.

"Самая большая ошибка украинской дискуссии вокруг НСТВ сегодня состоит в том, что значительная часть бизнеса до сих пор воспринимает ее как очередную экологическую реформу. На самом деле это уже вопрос для владельца бизнеса, CEO, CFO и стратегического директора", - отметила эксперт.

По ее мнению, ключевым является не только уровень цены на выбросы, но и использование полученных средств. Они должны быть направлены на модернизацию, энергоэффективность, новые технологии и декарбонизацию.

Именно такая модель предусмотрена правительственным подходом, где доходы НСТВ должны использоваться для поддержки инвестиций и Фонда модернизации Украины.

НСТВ не должен стать новым налогом

В то же время, направление средств в бюджет без четкой связи с технологическим обновлением может превратить НСТВ в новый налог для промышленности.

Цыганок подчеркнула, что Украина должна согласовать НСТВ с CBAM не только политически, но и технически и методологически. От этого зависит конкурентоспособность украинской продукции, доступ к европейскому рынку и возможности привлечения инвестиций.

По ее словам, при послевоенном восстановлении НСТВ может стать одним из механизмов модернизации металлургии, производства стройматериалов, химической промышленности и энергетики.