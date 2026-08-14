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CBAM - это пошлина под другим названием: как эконалог защищает рынок ЕС

17:24 14.08.2026 Пт
3 мин
Углеродный механизм ЕС повышает расходы стран-импортеров стали и алюминия, в частности, Украины
aimg Юлия Бойко
CBAM - это пошлина под другим названием: как эконалог защищает рынок ЕС CBAM стал тарифным барьером для импортеров в ЕС (фото: GettyImages)
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Европейский механизм углеродной корректировки импорта (CBAM) фактически является разновидностью тарифной защиты европейских производителей, хотя ЕС позиционирует его как климатический инструмент.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Financial Times.

Автор материала FT, посол США при ЕС, сравнивает CBAM с американскими пошлинами на сталь и алюминий, введенными из соображений национальной безопасности. По его мнению, оба механизма преследуют схожую экономическую цель - повысить стоимость импорта и защитить внутренних производителей от иностранной конкуренции.

CBAM предусматривает, что импортеры стали, алюминия и ряда других товаров должны платить за встроенные в продукцию выбросы CO₂ за покупку соответствующих сертификатов. Их стоимость привязана к цене углерода в ЕС и составляет около 80 евро за тонну CO₂.

По оценке автора, механизм создает дополнительные затраты на импортную продукцию и защищает европейских производителей, которые уже платят за выбросы в рамках системы торговли квотами ЕС.

В материале также отмечается противоречие в позиции Брюсселя. ЕС критикует США за применение тарифов к продукции из стали и алюминия, в то же время сам вводит CBAM, имеющий аналогичный протекционистский эффект.

Автор считает, что CBAM может ухудшить конкурентоспособность импортной стали и алюминия на европейском рынке, особенно для стран, где нет аналогичной системы ценообразования на выбросы.

В частности, с 1 января 2026 года СВАМ в полной мере применяется к украинской продукции. Хотя Украина не имела никакой возможности проводить экологическую модернизацию в условиях полномасштабного вторжения РФ и ее террора против энергетики и промышленности.

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В публикации говорится, что расширение перечня товаров, на которые распространяется CBAM, также противоречит обязательствам ЕС по сокращению промышленных тарифов и нетарифных барьеров.

"Тариф является тарифом, даже если он имеет другое название", - отмечает автор статьи, отмечая, что ЕС рискует потерять доверие как сторонник правил международной торговли, если одновременно будет критиковать протекционизм США и применять аналогичные инструменты.

СВАМ для Украины

Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) в Украине заработал с 1 января 2026 года. Это углеродная пошлина на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.

Отраслевые эксперты и аналитики неоднократно предупреждали о негативных последствиях внедрения СВАМ для промышленности и экономики государства в целом.

При этом Еврокомиссия не предусмотрела исключение для Украины в СВАМ, хотя страна имеет на него право из-за форс-мажорных обстоятельств - полномасштабной войны.

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