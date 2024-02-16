Удар по "Бельбеку": ликвидирован не генерал РФ, а его сын

Во время атаки на аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму удалось ликвидировать сына российского генерала Александра Татаренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

"Получили информацию, что 31 января во время прилета с командного пункта на аэродроме Бельбек погиб не генерал Александр Татаренко, а его сын, майор, летчик, тоже Александр Татаренко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам генерал вышел в отставку и сейчас живет в Екатеринбурге.

Источники "Крымского ветра" сообщают, что Татаренко-младший был заместителем командира части, проживал на улице Симонок на Северной стороне Севастополя, где преимущественно живут летчики из "Бельбека".

Атака на аэродром "Бельбек"

31 января во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые якобы удалось сбить. В свою очередь, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому "Бельбек".

Британская разведка сообщала, что удар украинских военных по аэродрому "Бельбек", расположенному во временно оккупированном Крыму, вероятно, ухудшит способность террористов координировать воздушную активность в Черноморском регионе.

Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.