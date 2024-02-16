Удар по "Бельбеку": ліквідовано не генерала РФ, а його сина

Під час атаки на аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму вдалося ліквідувати сина російського генерала Олександра Татаренка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Кримський вітер ".

"Отримали інформацію, що 31 січня під час прильоту з командного пункту на аеродромі Бельбек загинув не генерал Олександр Татаренко, а його син, майор, льотчик, теж Олександр Татаренко", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сам генерал вийшов у відставку і нині живе в Єкатеринбурзі.

Джерела "Кримського вітру" повідомляють, що Татаренко-молодший був заступником командира частини, проживав на вулиці Симонок на Північному боці Севастополя, де переважно живуть льотчики з "Бельбека".

Атака на аеродром "Бельбек"

31 січня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Окупанти заявили про нібито "запуск 20 ракет", які нібито вдалося збити. У свою чергу, командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук натякнув, що ЗСУ вдарили по аеродрому "Бельбек".

Британська розвідка повідомляла, що удар українських військових по аеродрому "Бельбек", який розташований в тимчасово окупованому Криму, ймовірно, погіршить здатність терористів координувати повітряну активність у Чорноморському регіоні.

Детальніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.