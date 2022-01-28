Удар по банках, але без SWIFT: WSJ дізналася про наміри США щодо санкцій проти РФ

Представники адміністрації заявили, що плановані дії знаходяться в стадії завершення і не мають аналогів в останні десятиліття щодо Росії, що посилює загрозу Байдена застосувати каральні фінансові та інші санкції в разі нападу Росії.

За словами чиновників, остаточні рішення ще не прийняті, проте потенційні цілі включають кілька найбільших російських банків, що належать РФ, таких, як банк ВТБ, заборона на будь-яку торгівлю новими випусками російських суверенних боргових зобов'язань і застосування заходів експортного контролю у ключових секторах, таких як передова мікроелектроніка.

За словами одного з чиновників, на цю мить виключені санкції на експорт нафти і природного газу або відключення Росії від SWIFT, базової інфраструктури, яка полегшує фінансові операції між банками по всьому світу.

Проте на цей раз, за словами представників адміністрації, США відмовляються від поступового підходу, який притупив вплив санкцій 2014 року та інших зусиль, і замість цього переходять до заборони більш широкого кола дій з самого початку.

"Ми почнемо з максимуму і залишимося на високому рівні, щоб заподіяти максимальний біль Кремлю", - сказав другий чиновник.