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Загроза санкцій проти Росії більш ефективна, ніж їх негайне введення, - Псакі

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Вашингтон, Понеділок 24 січня 2022 22:22
Загроза санкцій проти Росії більш ефективна, ніж їх негайне введення, - Псакі Фото: прес-секретар США Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар Білого дому Джен Псакі назвала загрозу санкцій проти Росії більш ефективним засобом. Вона додала, що негайне введення обмежень матиме менший ефект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі.

"Згідно з нашими оцінками, це (загроза санкцій проти Росії - ред.) більш ефективно як засіб стримування, ніж їх негайне введення", - сказала вона.

Нагадаємо, президент США Джо Байден пригрозив Росії небаченими санкціями за напад на Україну.

Відзначити, Євросоюз готує жорсткіші санкції проти Росії за окупацію Криму.

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