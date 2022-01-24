Загроза санкцій проти Росії більш ефективна, ніж їх негайне введення, - Псакі
Фото: прес-секретар США Джен Псакі (Getty Images)
Прессекретар Білого дому Джен Псакі назвала загрозу санкцій проти Росії більш ефективним засобом. Вона додала, що негайне введення обмежень матиме менший ефект.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі.
"Згідно з нашими оцінками, це (загроза санкцій проти Росії - ред.) більш ефективно як засіб стримування, ніж їх негайне введення", - сказала вона.
Нагадаємо, президент США Джо Байден пригрозив Росії небаченими санкціями за напад на Україну.
Відзначити, Євросоюз готує жорсткіші санкції проти Росії за окупацію Криму.