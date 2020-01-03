У "Слуги народу" вважають підвищення пенсійного віку неминучим

Фото: Галина Третьякова (delo.ua)

Підвищення пенсійного віку почнеться через кілька років

Підвищення пенсійного віку в Україні не є питанням завтрашнього дня, проте воно неминуче. Про це заявила глава комітету Верховної ради з питань соціальної політики Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Третьякова вважає, що в Україні необхідно піти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року". За її словами, "інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію".

Глава парламентського комітету заявила, що ресурси для модернізації солідарної системи обмежені.

"Я думаю, що жовтень 2017 року виявився дуже стресовим для людей, коли їм перераховували пенсії, тому ми проведемо індексацію в березні цього року і запустимо другу пенсію, а потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку", - заявила представник монобыльшості в Раді.

Нагадаємо, згідно із законом про державний бюджет України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу 11,4 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ).