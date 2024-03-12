Зеленский об ударе по Кривому Рогу: будем наносить РФ потери в ответ

Украина будет наносить российским оккупантам потери в ответ на сегодняшний обстрел многоэтажки Кривого Рога, в результате которого погибли и пострадали мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что в Кривом Роге продолжается спасательная операция после российского удара. Там разрушена часть девятиэтажного дома, перекрытие между этажами, был пожар. На месте много пострадавших и есть погибшие.

"Мы будем наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют", - подчеркнул Зеленский.

Он пообещал, что Россия будет и дальше терять - только это может сделать ее безопасной для соседей. Действия украинских защитников спасают не только нашу страну, но и другие народы.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, сегодня, 12 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате этого начался пожар в девятиэтажке.

По состоянию на сейчас известно, что в результате российского теракта три человека погибли и более 30 - пострадали. Среди пострадавших - 10 детей.