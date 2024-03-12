В результате удара по многоэтажке в Кривом Роге есть погибшие и раненые
Российские оккупанты сегодня, 12 марта, ударили по многоэтажке в Кривом Роге. В результате атаки погибли мирные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.
Ермак рассказал, что россияне ударили по многоэтажке и обнародовал соответствующее фото.
Фото: последствия удара россиян по Кривому Рогу (t.me/ermaka2022)
При этом Лысак уточнил, что предварительно в результате удара два человека погибли. Также есть пострадавшие, им предоставляют необходимую помощь.
Все детали глава ОВА пообещал раскрыть позже.
Обновлено 19:42
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал, что в результате атаки по меньшей мере пятеро раненых и двое погибших.
Он также уточнил, что местные власти развернули штаб возле АТБ в микрорайоне Восточный 1. Там люди могут обратиться за помощью.
Спасательная операция продолжается. ГСЧС, врачи и все службы работают.
Обновлено 19:51
По словам Лысака, из-за российского удара более 30 пострадавших. Пятеро в операционной, они в тяжелом состоянии. Среди раненых ребенок.
Фото: последствия обстрела Кривого Рога (t.me/dnipropetrovskaODA)
Обновлено 19:56
Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что россияне также ударили ракетой по крыше многоэтажки в Металлургическому району Кривого Рога.
Штаб помощи разворачивают по адресу - "Народный дом", улица Криворожстали 52.
Обстрел Кривого Рога
Напомним, сегодня, в 18:30 Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о том, что в направлении Кривого Рога враг запустил управляемую авиационную ракету. Вероятно, это была Х-59.
Затем в Кривом Роге прозвучали взрывы. Об этом писали местные СМИ.
Сергей Лысак позже написал о том, что после удара в многоэтажке начался пожар. Более подробных деталей он не раскрывал.
Стоит заметить, что россияне регулярно запускают ракеты Х-59 в сторону Кривого Рога. Часто их удается сбить украинским защитникам.
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