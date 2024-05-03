Удар ATACMS по оккупантам в Луганской области: В СМИ назвали результаты атаки

В результате атаки ATACMS по оккупантам на полигоне в Луганской области более 100 российских солдат были убиты, также большое количество военных получило ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
"На кадрах запечатлен украинский удар ATACMS, при этом четыре ракеты ATACMS, включая один неразорвавшийся боеприпас, попали по российскому полигону в Можняковке Луганской области. Судя по кадрам, потери будут "значительными", - отметил источник издания.
OSINT-аналитики также заявили, что по крайней мере один ATACMS поразил группу из более чем 100 российских солдат, нанеся по ним удар сотнями бомб M74 APAM.
Ранее стало известно, что в сети появилось видео вероятного удара ATACMS по россиянам в населенном пункте Роговое Луганской области. Поражение произошло примерно в 78 километрах от линии боевого соприкосновения. По данным аналитиков, площадь поражения и количество поражающих элементов значительно больше, чем у GMLRS, поэтому, вероятно, удар был нанесен баллистическими ракетами ATACMS американского производства.
В Минобороны США отметили, что Украина уже получила ATACMS в начале апреля. Такую передачу тайно одобрил президент США Джо Байден. Источники The New York Times рассказали, что всего украинские защитники получили более сотни таких ракет.
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