Удар ATACMS по оккупантам в Луганской области: В СМИ назвали результаты атаки

"На кадрах запечатлен украинский удар ATACMS, при этом четыре ракеты ATACMS, включая один неразорвавшийся боеприпас, попали по российскому полигону в Можняковке Луганской области. Судя по кадрам, потери будут "значительными", - отметил источник издания.

OSINT-аналитики также заявили, что по крайней мере один ATACMS поразил группу из более чем 100 российских солдат, нанеся по ним удар сотнями бомб M74 APAM.