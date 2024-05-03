Удар ATACMS по окупантах у Луганській області: У ЗМІ назвали результати атаки

Удар ATACMS по полігону армії РФ у Луганській області

Раніше стало відомо, що у мережі з'явилося відео ймовірного удару ATACMS по росіянах у населеному пункті Рогове Луганської області. Поразка сталася приблизно за 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення. За даними аналітиків, площа поразки і кількість елементів, що вражають, значно більша, ніж у GMLRS, тому, ймовірно, удар був завданий балістичними ракетами ATACMS американського виробництва.

У Міноборони США зазначили, що Україна вже отримала ATACMS на початку квітня. Таку передачу таємно схвалив президент США Джо Байден. Джерела The New York Times розповіли, що всього українські захисники отримали понад сотню таких ракет.

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