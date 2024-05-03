Удар ATACMS по оккупантам в Луганской области: В СМИ назвали результаты атаки
В результате атаки ATACMS по оккупантам на полигоне в Луганской области более 100 российских солдат были убиты, также большое количество военных получило ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
"На кадрах запечатлен украинский удар ATACMS, при этом четыре ракеты ATACMS, включая один неразорвавшийся боеприпас, попали по российскому полигону в Можняковке Луганской области. Судя по кадрам, потери будут "значительными", - отметил источник издания.
OSINT-аналитики также заявили, что по крайней мере один ATACMS поразил группу из более чем 100 российских солдат, нанеся по ним удар сотнями бомб M74 APAM.
Удар ATACMS по полигону армии РФ в Луганской области
Ранее стало известно, что в сети появилось видео вероятного удара ATACMS по россиянам в населенном пункте Роговое Луганской области. Поражение произошло примерно в 78 километрах от линии боевого соприкосновения. По данным аналитиков, площадь поражения и количество поражающих элементов значительно больше, чем у GMLRS, поэтому, вероятно, удар был нанесен баллистическими ракетами ATACMS американского производства.
В Минобороны США отметили, что Украина уже получила ATACMS в начале апреля. Такую передачу тайно одобрил президент США Джо Байден. Источники The New York Times рассказали, что всего украинские защитники получили более сотни таких ракет.
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