Удар ATACMS по окупантах у Луганській області: У ЗМІ назвали результати атаки

Внаслідок атаки ATACMS по окупантах на полігоні в Луганській області понад 100 російських солдатів було вбито, також велика кількість військових отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

"На кадрах відбито український удар ATACMS, при цьому чотири ракети ATACMS, включаючи один боєприпас, що не розірвався, потрапили по російському полігону в Можняківці Луганської області. Судячи з кадрів, втрати будуть "значними", - зазначило джерело видання. OSINT-аналітики також заявили, що принаймні один ATACMS вразив групу з більш ніж 100 російських солдатів, завдавши ударів сотнями бомб M74 APAM.