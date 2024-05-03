Удар ATACMS по окупантах у Луганській області: У ЗМІ назвали результати атаки
Внаслідок атаки ATACMS по окупантах на полігоні в Луганській області понад 100 російських солдатів було вбито, також велика кількість військових отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
"На кадрах відбито український удар ATACMS, при цьому чотири ракети ATACMS, включаючи один боєприпас, що не розірвався, потрапили по російському полігону в Можняківці Луганської області. Судячи з кадрів, втрати будуть "значними", - зазначило джерело видання.
OSINT-аналітики також заявили, що принаймні один ATACMS вразив групу з більш ніж 100 російських солдатів, завдавши ударів сотнями бомб M74 APAM.
Удар ATACMS по полігону армії РФ у Луганській області
Раніше стало відомо, що у мережі з'явилося відео ймовірного удару ATACMS по росіянах у населеному пункті Рогове Луганської області. Поразка сталася приблизно за 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення. За даними аналітиків, площа поразки і кількість елементів, що вражають, значно більша, ніж у GMLRS, тому, ймовірно, удар був завданий балістичними ракетами ATACMS американського виробництва.
У Міноборони США зазначили, що Україна вже отримала ATACMS на початку квітня. Таку передачу таємно схвалив президент США Джо Байден. Джерела The New York Times розповіли, що всього українські захисники отримали понад сотню таких ракет.
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