Удар ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске: аналитики подсчитали потери РФ

По данным аналитика, в результате атаки были уничтожены семь вертолетов Ка-52 Аллигатор и два вертолета Ми-8 россиян.

Кроме того, еще 15 вертолетов - восемь Ка-52 и семь Ми-8 - получили повреждения.

Яновский отметил, что Oryx для надежности отнес вертолеты, не подлежащие восстановлению, к категории поврежденных. Скорее всего, отметил он, речь идет о безвозвратных потерях, но достаточных доказательств для того, чтобы так утверждать, пока нет.

ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS

Напомним, в ночь на 17 октября украинские военные ударили ракетами по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позже американские СМИ сообщили, что для атаки Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.

В Белом доме также официально подтвердили передачу ракет.

Вскоре в сети появились спутниковые снимки аэродрома в Бердянске после попадания ATACMS, позже - аэропорта в Луганске.

В результате атаки были уничтожены российские вертолеты, хотя сами россияне пока скрывают потери.