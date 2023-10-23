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Удар ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске: аналитики подсчитали потери РФ

Фото: ракета ATACMS (sill-www.army.mil)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные в результате удара дальнобойными ракетами ATACMS по вражеским аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске уничтожили 9 российских вертолетов, еще 15 были повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OSINT-аналитика, расследователя, автора проектов Oryx и Bellingcat Якуба Яновского.

По данным аналитика, в результате атаки были уничтожены семь вертолетов Ка-52 Аллигатор и два вертолета Ми-8 россиян.

Кроме того, еще 15 вертолетов - восемь Ка-52 и семь Ми-8 - получили повреждения.

Яновский отметил, что Oryx для надежности отнес вертолеты, не подлежащие восстановлению, к категории поврежденных. Скорее всего, отметил он, речь идет о безвозвратных потерях, но достаточных доказательств для того, чтобы так утверждать, пока нет.

ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS

Напомним, в ночь на 17 октября украинские военные ударили ракетами по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позже американские СМИ сообщили, что для атаки Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский

В Белом доме также официально подтвердили передачу ракет.

Вскоре в сети появились спутниковые снимки аэродрома в  Бердянске после попадания ATACMS, позже - аэропорта в Луганске.

В результате атаки были уничтожены российские вертолеты, хотя сами россияне пока скрывают потери.

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ЛуганскБердянскВооруженные силы УкраиныATACMSВойна России против Украины