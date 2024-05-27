В Луганске прогремели сильные взрывы: начался пожар (видео)
Во временно оккупированном Луганске сегодня, 27 мая, местные жители услышали несколько сильных взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Остров" и местные Telegram-каналы.
В сети со ссылкой на местных жителей пишут о том, что в городе было несколько "прилетов".
Оккупанты сообщают о том, что удар был нанесен по окраине Луганска.
Также, по информации "Острова", пожар начался в районе Высшего авиационного училища штурманов.
Обновлено 22:21
По словам местных жителей, удар нанесли по территории Луганского авиационного ремонтного завода. Пророссийские боевики там базировались еще до начала полномасштабного вторжения. Там также была замечена военная техника РФ.
Удары по Луганску
Напомним, Украина уже неоднократно наносила удары по военным объектам на территории временно оккупированного Луганска.
В частности, 7 мая враг жаловался, что по Луганску ударили ракетами ATACMS, которые Украина получила от США.
Также 20 мая в Луганске под ударом находилась база подготовки оккупантов.
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