Удар по аэродрому Луганска: появились спутниковые снимки последствий

Во временно оккупированном Луганске в результате ночного удара 27 мая на аэродроме произошел сильный пожар. Появились спутниковые фото с последствиями атаки по объекту, на котором, в частности, размещался радиолокационный комплекс "Небо-М" российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

На фото Planet со спутника от 28 мая можно увидеть следы крупного пожара севернее взлетно-посадочной полосы аэродрома Луганского авиаучилища.

При этом на кадре от 10 мая на этой локации демонстрируются части радиолокационного комплекса "Небо-М", предназначенного для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.

Также следует отметить, что представители оккупационной "власти" Луганска рассказывали о возгорании в результате удара "в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов".

Удар по оккупированному Луганску 27 мая

Ранее сообщалось, что поздно вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске местные жители в сети сообщали о нескольких взрывах в городе, и о "прилетах".

В СМИ появилась информация о сильном пожаре в районе Высшего авиационного училища штурманов в Луганске.

Также в интернете жители города писали, что удар был нанесен по территории Луганского авиационного ремонтного завода, где базировались российские захватчики.