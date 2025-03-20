Удар по аэродрому "Энгельс" был спецоперацией СБУ и ССО, - источники

"Ночной "хлопок" на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области стал результатом совместной работы СБУ и Сил специальных операций ВСУ", - говорят источники.

В результате успешной атаки дронов СБУ и Сил специальных операций ВСУ в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.

В свою очередь, по данным источников, российские системы ПВО действовали неэффективно и попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах Энгельс и Саратов.

"СБУ с собратьями продолжает с хирургической точностью отрабатывать по ключевым военным объектам РФ, которые являются абсолютно законными военными целями. Такие спецоперации уменьшают возможности врага терроризировать украинские города ракетными ударами", - сообщил информированный источник в СБУ.

Что говорят в Генштабе

Добавим, что в Генштабе ВСУ также подтвердили удар по аэродрому "Энгельс".

"Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 20 марта нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ", - говорится в сообщении.

По данным военных, в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичную детонацию боеприпасов.

Что известно об аэродроме "Энгельс"

Аэродром "Энгельс" является ключевой базой стратегической авиации РФ. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами.

Именно с него взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.