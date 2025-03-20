Удар по аэродрому "Энгельс" был спецоперацией СБУ и ССО, - источники

Дроны атаковали аэродром "Энгельс" в России в ночь на 20 марта. Этот удар стал спецоперацией украинских спецслужб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, Генштаб ВСУ.
"Ночной "хлопок" на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области стал результатом совместной работы СБУ и Сил специальных операций ВСУ", - говорят источники.
В результате успешной атаки дронов СБУ и Сил специальных операций ВСУ в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.
В свою очередь, по данным источников, российские системы ПВО действовали неэффективно и попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах Энгельс и Саратов.
"СБУ с собратьями продолжает с хирургической точностью отрабатывать по ключевым военным объектам РФ, которые являются абсолютно законными военными целями. Такие спецоперации уменьшают возможности врага терроризировать украинские города ракетными ударами", - сообщил информированный источник в СБУ.
Добавим, что в Генштабе ВСУ также подтвердили удар по аэродрому "Энгельс".
"Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 20 марта нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ", - говорится в сообщении.
По данным военных, в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичную детонацию боеприпасов.
Аэродром "Энгельс" является ключевой базой стратегической авиации РФ. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами.
Именно с него взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.
В ночь на 20 марта россияне жаловались на взрывы в Саратовской области. Неизвестные дроны совершили налет на НПЗ в Энгельсе.
Кроме того, в сети сообщали о прилете в районе аэродрома "Энгельс", где были видны густые клубы дыма. Взрывы начались в районе аэродрома рано утром и продолжаются, что свидетельствует о вероятной детонации на складах оружия.
Позже в ЦПД рассказали, что ударом по российскому Энгельсу могли быть уничтожены ракеты. В частности, россияне могли потерять склад с Х-101.
Добавим, что это не первая атака на аэродром "Энгельс". Например, в ночь на 11 февраля в российских городах Энгельс и Саратов тоже прогремели взрывы. Тогда дроны также атаковали аэродром и НПЗ.
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