RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Удар по аэродрому "Энгельс" был спецоперацией СБУ и ССО, - источники

Фото: удар по аэродрому "Энгельс" был спецоперацией СБУ и ССО (росСМИ)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Дроны атаковали аэродром "Энгельс" в России в ночь на 20 марта. Этот удар стал спецоперацией украинских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, Генштаб ВСУ.

"Ночной "хлопок" на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области стал результатом совместной работы СБУ и Сил специальных операций ВСУ", - говорят источники.

В результате успешной атаки дронов СБУ и Сил специальных операций ВСУ в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.

В свою очередь, по данным источников, российские системы ПВО действовали неэффективно и попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах Энгельс и Саратов.

"СБУ с собратьями продолжает с хирургической точностью отрабатывать по ключевым военным объектам РФ, которые являются абсолютно законными военными целями. Такие спецоперации уменьшают возможности врага терроризировать украинские города ракетными ударами", - сообщил информированный источник в СБУ.

Что говорят в Генштабе 

Добавим, что в Генштабе ВСУ также подтвердили удар по аэродрому "Энгельс".

"Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 20 марта нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ", - говорится в сообщении.

По данным военных, в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичную детонацию боеприпасов.

Что известно об аэродроме "Энгельс"

Аэродром "Энгельс" является ключевой базой стратегической авиации РФ. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами.

Именно с него взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.

 

 

Атака дронов на аэродром "Энгельс"

В ночь на 20 марта россияне жаловались на взрывы в Саратовской области. Неизвестные дроны совершили налет на НПЗ в Энгельсе.

Кроме того, в сети сообщали о прилете в районе аэродрома "Энгельс", где были видны густые клубы дыма. Взрывы начались в районе аэродрома рано утром и продолжаются, что свидетельствует о вероятной детонации на складах оружия.

Позже в ЦПД рассказали, что ударом по российскому Энгельсу могли быть уничтожены ракеты. В частности, россияне могли потерять склад с Х-101.

Добавим, что это не первая атака на аэродром "Энгельс". Например, в ночь на 11 февраля в российских городах Энгельс и Саратов тоже прогремели взрывы. Тогда дроны также атаковали аэродром и НПЗ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЭнгельсВойна в Украине