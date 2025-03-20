После атаки на Энгельс россияне потеряли ракеты, в том числе Х-101, - ЦПД

В результате удара по российскому Энгельсу могли быть уничтожены ракеты. В частности, россияне могли потерять крылатые ракеты Х-101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

"На Энгельсе в результате удара россияне потеряли ракеты, в частности Х-101. Количество будет понятно позже", - сообщил он.

По словам Коваленко, на аэродроме Энгельс российские войска хранят больше всего ракет, которые использует стратегическая авиация для ударов по Украине.

Справка. Ракета Х-101 - это высокоточная крылатая ракета большой дальности класса "воздух - земля". Ее носителями являются стратегические бомбардировщики Ту-95. Основное назначение Х-101 - уничтожение важных целей на большом расстоянии, в частности стратегических объектов противника.

Россия применяет эти ракеты для дальних ударов по Украине во время массированных атак.