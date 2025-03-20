После атаки на Энгельс россияне потеряли ракеты, в том числе Х-101, - ЦПД
В результате удара по российскому Энгельсу могли быть уничтожены ракеты. В частности, россияне могли потерять крылатые ракеты Х-101.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.
"На Энгельсе в результате удара россияне потеряли ракеты, в частности Х-101. Количество будет понятно позже", - сообщил он.
По словам Коваленко, на аэродроме Энгельс российские войска хранят больше всего ракет, которые использует стратегическая авиация для ударов по Украине.
Справка. Ракета Х-101 - это высокоточная крылатая ракета большой дальности класса "воздух - земля". Ее носителями являются стратегические бомбардировщики Ту-95. Основное назначение Х-101 - уничтожение важных целей на большом расстоянии, в частности стратегических объектов противника.
Россия применяет эти ракеты для дальних ударов по Украине во время массированных атак.
Атака на Энгельс
В ночь на 20 марта Россия снова подверглась атаке беспилотников, удары были зафиксированы и в городе Энгельс, Саратовская область. По данным Минобороны РФ, якобы было уничтожено или перехвачено 132 беспилотника, из них 54 - над Саратовской областью.
Местные власти заявили, что это был самый большой налет беспилотников на Саратов и Энгельс с начала полномасштабной войны.
В сети сообщали, что целью были Саратовский НПЗ и район аэродрома "Энгельс-2", якобы было попадание по складу оружия на аэродроме. В районе базы раздавались взрывы, жители заметили большой пожар.
Стоит добавить, что в Энгельсе есть комбинат "Кристалл" - база, созданная для обеспечения горючим стратегической авиации РФ. Она была одним из основных пунктов дозаправки топливом российских бомбардировщиков Ту-95 во время массированных обстрелов Украины.
Больше об атаке на Энгельс и Саратов - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.