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Удар по аеродрому "Енгельс" був спецоперацією СБУ та ССО, - джерела

Фото: удар по аеродрому "Енгельс" був спецоперацією СБУ та ССО (росЗМІ)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Дрони атакували аеродром "Енгельс" в Росії в ніч на 20 березня. Цей удар став спецоперацією українських спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, Генштаб ЗСУ.

"Нічна "бавовна" на аеродромі "Енгельс" в Саратовській області стала результатом спільної роботи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ", - говорять джерела.

Внаслідок успішної атаки дронів СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

Своєю чергою, за даними джерел, російські системи ППО діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс та Саратов. 

"СБУ з побратимами продовжує з хірургічної точністю відпрацьовувати по ключових військових об’єктах РФ, які є абсолютно законними військовими цілями. Такі спецоперації зменшують можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Що кажуть у Генштабі 

Додамо, що в Генштабі ЗСУ також підтвердили удар по аеродрому "Енгельс".

"Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 20 березня завдали удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

Що відомо про аеродром "Енгельс"

Аеродром "Енгельс" є ключовою базою стратегічної авіації РФ. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами.

Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні. 

 

Атака дронів на аеродром "Енгельс"

У ніч на 20 березня росіяни скаржилися на вибухи в Саратовській області. Невідомі дрони здійснили наліт на НПЗ в Енгельсі.

Крім того, у мережі повідомляли про приліт у районі аеродрому "Енгельс", де було видно густі клуби диму. Вибухи почалися в районі аеродрому рано вранці і тривають, що свідчить про ймовірну детонацію на складах зброї.

Пізніше в ЦПД розповіли, що ударом по російському Енгельсу могли бути знищені ракети. Зокрема, росіяни могли втратити склад із Х-101.

Додамо, що це не перша атака на аеродром "Енгельс". Наприклад, у ніч на 11 лютого в російських містах Енгельс і Саратов теж прогриміли вибухи. Тоді дрони також атакували аеродром і НПЗ.

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