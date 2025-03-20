Удар по аеродрому "Енгельс" був спецоперацією СБУ та ССО, - джерела

"Нічна "бавовна" на аеродромі "Енгельс" в Саратовській області стала результатом спільної роботи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ", - говорять джерела.

Внаслідок успішної атаки дронів СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

Своєю чергою, за даними джерел, російські системи ППО діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс та Саратов.

"СБУ з побратимами продовжує з хірургічної точністю відпрацьовувати по ключових військових об’єктах РФ, які є абсолютно законними військовими цілями. Такі спецоперації зменшують можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Що кажуть у Генштабі

Додамо, що в Генштабі ЗСУ також підтвердили удар по аеродрому "Енгельс".

"Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 20 березня завдали удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

Що відомо про аеродром "Енгельс"

Аеродром "Енгельс" є ключовою базою стратегічної авіації РФ. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами.

Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.