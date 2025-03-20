Пожары, взрывы, эвакуация. Что происходит в Энгельсе после самой массированной атаки дронов

В Саратовской области жалуются на самую массовую атаку дронов . В сети сообщают о прилете в районе аэродрома "Энгельс", видны густые клубы дыма, взрывы там начались рано утром и продолжаются, что свидетельствует о вероятной детонации на складах оружия.

Больше о массированной атаке дронов на Энгельс и Саратов - в материале РБК-Украина ниже.

Что известно об атаке на Энгельс и Саратов

Взрывы в Саратове и Энгельсе начали раздаваться на рассвете. По информации мониторинговых Телерам-каналов, целью были Саратовский НПЗ и район аэродрома "Энгельс-2" (расстояние до Энгельса - около 700 км от Украины.).

Украинские паблики, ссылаясь на данные OSINT-аналитиков, пишут, что было попадание по оружейному складу военного аэродрома "Энгельс-2". Речь идет о вероятном "прилете" в склады с оружием или БК возле аэродрома.

Примечательно, что местные жители заявляют о вторичной детонации после удара. Они рассказали, что увидели сильный дым в микрорайоне "3-й летный городок" в Энгельсе после серии атак беспилотников. Этот микрорайон расположен примерно в 10 километрах от военного аэродрома "Энгельс-2".

В то же время местные российские власти уже жалуются о самом большом налете беспилотников на Саратов и Энгельс за все время войны.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о пожаре на аэродроме. По его словам, из-за этого объявили эвакуацию жителей прилегающих к военному аэродрому домов. В Энгельсском районе из-за атаки уже ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Кроме того, местные власти жалуются на повреждение более 30 домов, больницы, двух детсадов и школы. Мол, пострадали два человека. В Энгельсе школы переведены на дистанционное обучение.

Российские пропагандистские Телеграм-каналы Mash и Shot ночью сообщили, что "из-за обломков упавшего дрона" также возник пожар в районе нефтебазы в Энгельсе. Местные власти это так и не прокомментировали. Однако в сети распространяют кадры, где горит объект, похожий на топливный.

Фото: ночью беспилотники могли атаковать НПЗ в Энгельсе Саратовской области РФ (росСМИ)

Сообщают, что звуки взрывов во время атаки дронов слышали и жители Саратова. В Росавиации заявляли о временной остановке работы аэропортов Саратова и Самары.

Всего за ночь, как утверждают россияне, над Саратовской областью было "сбито" 54 дрона. Кроме этого, беспилотники были якобы сбиты над Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской и Липецкой областями, а также оккупированным Крымом. По данным Минобороны РФ всего, мол, за ночь "уничтожено 132 беспилотника".

Чем для России важен аэродром "Энгельс"

Отметим, что авиабаза "Энгельс-2" расположена в Саратовской области России и является одним из ключевых объектов для стратегической авиации РФ. На этой базе дислоцируются стратегические бомбардировщики, в частности Ту-95МС и Ту-160, которые Россия использует для запусков ракет по Украине.

Еще в конце первого года полномасштабной войны украинские дроны добрались до авиабазы "Энгельс-2". В результате атаки тогда был поврежден по меньшей мере один стратегический бомбардировщик. Эта атака заставила российское командование сократить присутствие стратегической авиации на этой базе.