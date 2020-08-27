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Якщо вчитель заразиться коронавірусом, можуть закрити школу, - КМДА

Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) пояснили, як будуть реагувати, якщо коронавірусом заразиться вчитель. Можуть закрити школу.

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Про це заявив на брифінгу виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Як він зазначив, заражений піде на самоізоляцію, будуть встановлюватися контакти і директор буде приймати рішення, хто заміщатиме вчителя.

"Залежно від ситуації буде прийматися рішення - або школа закривається, або клас іде на карантин, або вчитель", - сказав Мандриївський.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки оприлюднило нові вимоги Міністерства охорони здоров'я щодо навчання під час карантину.

Зазначимо, в Україні змінили карантинні вимоги для навчання в школах.

Крім того, в України виявили спалах нових випадків коронавірусу, за добу заразились 1974 людини.

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