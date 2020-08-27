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Если учитель заразится коронавирусом, могут закрыть школу, - КГГА

Автор: Анастасия Рокитна, Марианна Присяжнюк

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) объяснили, как будут реагировать, если заразится коронавирусом учитель. Могут закрыть школу.

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Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондрыивский.

Как он отметил, зараженный пойдет на самоизоляцию, будут устанавливаться контакты и директор будет принимать решение, кто будет замещать учителя.

"В зависимости от ситуации будет приниматься решение - или школа закрывается, или класс уходит на карантин, или учитель", - сказал Мондрыивский.

Напомним, Министерство образования и науки обнародовало новые требования Министерства здравоохранения по обучению во время карантина.

Отметим, в Украине изменили карантинные требования для обучения в школах.

Кроме того, в Украине выявили вспышку новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1974 человека.

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