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У Сінгапурі розробили "п'ятихвилинний" тест на коронавірус

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 09:05
У Сінгапурі розробили "п'ятихвилинний" тест на коронавірус
Ілюстративне фото (unsplash.comdrew-hays)

Новий метод дозволяє копіювати ділянки ДНК без температурного впливу

У Сінгапурі вчені створили високоточні експрес-тести, які дозволяють зрозуміти, хвора людина на коронавірус чи ні, протягом п'яти хвилин. Про це повідомляє The Straits Times.

Як повідомляється, нові тести дозволяють копіювати ділянки ДНК без температурного впливу і тому це займає обмаль часу. У старому методі потрібно до трьох годин для проведення аналізів, в основному час йде на зміну температур.

Керівник лабораторії, в якій були розроблені високоточні експрес-тести, професор Джекі Ін розповів що вже всі клінічні випробування завершені і вони очікують дозволу використовувати тести масово, після чого їх передадуть в усі лікарні та поліклініки країни.

Нагадаємо, уряд Сінгапуру забороняє транзит та в'їзд до країни за короткостроковими візами через підвищений ризик ввезення коронавірусу.

Також, Сінгапур заборонив будь-яким короткостроковим відвідувачам транзит або в'їзд у країну через заходи з боротьби з поширенням коронавіруса. Нові заходи, оголошені в неділю, були зроблені на наступний день після того, як держава повідомила про перші смертельні випадки в результаті зараження коронавірусом.

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