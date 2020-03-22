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МЗС закликає українців не зволікати з поверненням з Сінгапуру

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 13:50
МЗС закликає українців не зволікати з поверненням з Сінгапуру
Ілюстративне фото (Pixabаy)

У МЗС закликають не зволікати з поверненням

З 23 березня уряд Сінгапуру забороняє транзит та в'їзд до країни за короткостроковими візами через підвищений ризик ввезення коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

У МЗС закликають не зволікати з поверненням.

"Якщо ви перебуваєте в Сінгапурі чи плануєте летіти транзитом через Сінгапур, будь ласка, скористайтесь можливістю виїхати у наступну добу. Не зволікайте з поверненням, адже непереборні обставини пандемії щохвилини скорочують можливості будь-якого пасажирського сполучення", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, станом на ранок 22 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 531 повідомлення про підозру.

Також РБК-Україна писало, що у вівторок, 24 березня, парламент може зібратися на позачергове засідання, щоб ухвалити рішення про введення надзвичайного стану в Україні через спалах коронавірусу.

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