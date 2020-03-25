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ДСНС назвала кількість заражених коронавірусом в Україні

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 08:13
ДСНС назвала кількість заражених коронавірусом в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус зафіксували у 13 областях і Києві

Станом на 7 годин 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус у 13 областях та Києві. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у ДСНС зазначили, що 24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, а саме: Чернівецька область - 13, Київська область - 7, Запорізька область - 2, Тернопільська область - 2, м. Київ - 2, Волинська область - 1, Луганська область - 1 та Одеська область - 1.

"Станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях та м. Києві", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що ввечері 24 березня кількість киян, які захворіли коронавірусом COVID-19, зросла до 31 людини.

Нагадаємо, в Дніпрі помер 45-річний чоловік, який тиждень тому повернувся з подорожі з Єгипет, і у якого підозрюють захворювання коронавірусом.

Додамо, Київ посилює обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, а саме забороняється робота кіосків з шаурмою, приготування та продаж кавових напоїв.

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