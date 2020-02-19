ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сухо і тепло до +11: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 08:00
Сухо і тепло до +11: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У більшості областей сьогодні сухо

Погода в Україні 19 лютого покращиться, сухо та потепління до +11. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У більшості областей сьогодні сухо. На заході країни вдень +7+10, а вночі -1+1, на півночі вдень +6+8, а вночі 0+2.

Сухо і тепло до +11: прогноз погоди на сьогодні

У центральних областях вдень +6+8, а вночі +1+3. Втім, на сході країни сьогодні невеликий дощ, вдень +4+6, а вночі -1+1. На півдні дощ омине Одеську та Миколаївську області, вдень +9+11, а вночі 0+2.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +6+8, а вночі +1+3.

Сухо і тепло до +11: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі дні знову зміниться. Після весняного тепла в країну знову прийде похолодання з нічними морозами.

РБК-Україна писало, що синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні. Так, на початку березня очікується від +4 до +10 вдень залежно від регіону. Суттєве потепління прогнозують вже у другій половині місяця.

У Києві встановлений ще один температурний рекорд Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
Новини України потеплениеПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся