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У Києві встановлений ще один температурний рекорд

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 12:02
У Києві встановлений ще один температурний рекорд
Фото: зима в Києві (РБК-Україна)

В столиці встановилася погода, яка характерна для кінця березня

У понеділок, 17 лютого, Києві було перевищено на 0,2 градусів температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений торік. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними спостережень обсерваторії, середньодобова температура у понеділок становила 4,8 градусів тепла.

"Така температура за кліматичною нормою відповідає температурі кінця березня", - зазначили метеорологи.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 та 17 лютого в Києві були встановлені температурні рекорди, коли ночі були найтеплішими за 140 років спостережень.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура січня 2020 року в Києві становила 0,8 градусів тепла, що на 6,4 градусів вище кліматичної норми. Цьогорічний січень посів другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших з 1881 року.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2020 року середня місячна температура в Україні очікується 0-3 градусів морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті - 0-3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень.

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