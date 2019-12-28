ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна пережила найтепліший рік за всю історію спостережень

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 15:20
Україна пережила найтепліший рік за всю історію спостережень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За рік було побито понад 30 температурних рекордів

Для України 2019 рік з понад 30 температурними рекордами став найтеплішим за всю історію спостережень. Про це йдеться в повідомленні Центральної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Повідомляється, що цей рік увійде в історію України як найтепліший за весь період спостережень з 1881 року. В цьому році середня температура повітря досягла +10,6, що на 2,9 градуси вище норми, яка становить +7,7. Перевищено показник навіть аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила +10,5.

"Ще ніколи не було, щоб тепліше норми виявилися всі 12 місяців. Особливо теплим, навіть найтеплішим за весь період спостережень був червень, середня температура якого досягла +23,6. Ще жодного разу в грудні температура повітря не перевищувала +15. Але в цьому році 19 грудня вона сягнула +15,2", - йдеться в повідомленні.

Всього в 2019 році температурні рекорди були побиті понад 30 разів, іноді на 2,0-2,5 градуси. З урахуванням значень цього року можна вважати, що середня температура повітря в Києві за останні 139 років зросла приблизно на 3 градуси, що значно більше, ніж на земній кулі. Зараз температура у Києві стала приблизно такою, якою була в кінці XIX століття в Одесі, а в Одесі стала такою, як колись була в Бухаресті.

Крім того, 2019 виявився скупим на опади - їх випало тільки три чверті норми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у січні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу.

Сьогодні Україну накриє сніг
Новини України рекордтеплоснабжениеПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся