Ученые доказали, что Wi‑Fi может следить за людьми, даже если у них нет смартфонов

Четверг 23 октября 2025 13:45
Wi‑Fi сети могут использовать для слежки без вашего согласия (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Исследователи из Технологического института Карлсруэ (KIT) обнаружили, что обычные Wi-Fi роутеры могут идентифицировать человека по изменению сигнала - даже если у него нет смартфона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический портал PCWorld.

Профессор Торстен Шруфе из Института информационной безопасности KASTEL объясняет, что радиоволны Wi-Fi позволяют создавать "образ" физического окружения роутера и находящихся рядом людей. Метод похож на камеры, только вместо света используются радиоволны.

По словам экспертов, наличие собственного Wi-Fi устройства не защищает: даже выключенные гаджеты не мешают идентификации, если рядом есть другие активные устройства.

Как работает технология

Устройства Wi-Fi взаимодействуют друг с другом, обмениваясь так называемой обратной связью по формированию луча (BFI). Эти данные показывают, как радиоволны распространяются по помещению, и передаются на роутер без шифрования.

Если человек проходит через "поле Wi-Fi", его тело изменяет сигнал. Искусственный интеллект анализирует эти изменения и способен идентифицировать конкретного человека с почти 100% точностью. В исследовании с участием 197 человек ученые смогли надежно распознавать людей вне зависимости от их походки, перспективы или предметов вроде сумок и коробок.

Wi-Fi как инструмент слежки

Исследователи предупреждают о рисках для личной приватности и защиты данных. "Эта технология превращает любой роутер в потенциальный инструмент наблюдения", - говорит Джулиан Тодт, научный сотрудник KASTEL.

По его словам, с помощью таких сетей правительства, компании, организации и даже киберпреступники смогут идентифицировать людей незаметно - как в публичных местах, так и дома. Особенно опасно это в авторитарных государствах, где власти могут использовать технологию для отслеживания протестующих и инакомыслящих.

Необходимость новых стандартов

В связи с этим ученые призывают внедрять механизмы защиты данных в стандарт Wi-Fi IEEE 802.11bf, чтобы сигналы типа BFI передавались в зашифрованном виде.

"Сети Wi-Fi сейчас почти везде - дома, офисах, ресторанах и на улицах. Если технология будет использоваться без защиты, повсеместные беспроводные сети могут превратиться в универсальную инфраструктуру наблюдения", - предупреждает Шруфе.

Ранее мы писали о том, как безопасно использовать общественный Wi‑Fi и защитить свои данные от хакеров.

Также отметим, что существуют простые методы навсегда избавиться от проблем с Wi‑Fi.

Стоит напомнить, что поделиться паролем от Wi‑Fi можно всего за несколько секунд с помощью удобных инструментов.

