Как безопасно пользоваться общественным Wi-Fi и защитить свои данные от хакеров

Общественные Wi‑Fi-сети встречаются повсюду: в кафе, аэропортах, магазинах и на вокзалах. Они удобны для проверки почты, социальных сетей или работы в дороге, но таят в себе скрытые угрозы.

О том, как безопасно пользоваться общественным Wi‑Fi и не дать хакерам шанса, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ведущий мировой сайт о технологиях и лайфхаках Lifehacker .

Как работает схема

Организовать публичную сеть просто: достаточно мобильного роутера или даже смартфона. Дальше - дело техники: точка получает нейтральное название вроде GUEST_WIFI и появляется в списке доступных сетей в кафе, гостинице или коворкинге. Пользователь выбирает ее - и невольно открывает доступ к своей онлайн-активности.

Через такой Wi-Fi мошенники могут:

перехватывать логины и пароли

перенаправлять на фейковые страницы авторизации

устанавливать на устройства вредоносные программы.

Иногда подделка выглядит максимально убедительно: сеть может иметь то же имя и пароль, что и официальная точка доступа. В таком случае гаджет подключится к той, у которой сигнал сильнее - и далеко не всегда это будет "правильный" Wi-Fi.

Будьте осторожны с сетями, к которым вы подключаетесь (фото: Lifehacker)

Как защититься

Подключайтесь только к тем сетям, что указаны на официальных табличках, в меню заведений или на сайтах. В случае сомнений - уточняйте у персонала.

С осторожностью относитесь к сетям без пароля и без стартовой страницы с информацией о заведении.

Обратите внимание на названия: слишком общие вроде Free_WiFi или GUEST должны насторожить.

Если видите два одинаковых названия в списке - лучше не подключаться, пока не проверите у сотрудников, какая из сетей настоящая.

Будьте внимательны к страницам авторизации: фейковые версии часто просят слишком много данных или выглядят непрофессионально.

И главное: для банковских операций и других чувствительных задач используйте только домашнюю сеть. По возможности - подключайте VPN, обновляйте устройства и удаляйте публичные сети после использования.

VPN - ваша первая линия защиты (фото: Lifehacker)