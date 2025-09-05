Ученик из Закарпатья хотел устроить нападение в прямом эфире: полиция успела его остановить

В Закарпатской области полиция предотвратила потенциальную трагедию в школе. Ученика задержали при попытке проникнуть в учебное заведение с ножом в рюкзаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Как оказалось, 15-летний ученик планировал нападение с холодным оружием. Его задержали в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. В это время парень уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ.

"Оперативную информацию о подготовке преступления мы получили в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании. В одной из соцсетей подросток писал о своих намерениях", - сообщил министр.

Правоохранители области действовали комплексно, не теряя ни минуты:

киберполиция анализировала все доступные данные,

криминальная полиция проводила оперативные мероприятия,

возле учебного заведения выставили усиленную охрану.

"В результате - нападение предотвращено, дети и педагоги - в безопасности", - отметил Клименко.

Сейчас продолжаются необходимые следственные действия. По предварительным данным, парень планировал напасть на учеников и транслировать это в соцсети.