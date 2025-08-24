ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ударил 5 человек ножом, устроил пожар: под Кривым Рогом полиции пришлось обезвредить мужчину

Кривой Рог, Воскресенье 24 августа 2025 21:14
UA EN RU
Ударил 5 человек ножом, устроил пожар: под Кривым Рогом полиции пришлось обезвредить мужчину Фото: полиция раскрыла детали инцидента под Кривым Рогом (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Криворожском районе мужчина напал с ножом на местных жителей и спасателей, после чего поджег поле. Во время задержания он сопротивлялся и напал даже на собственного отца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Происшествие произошло сегодня, 24 августа, около 16-ти на поле в Карповской общине. По предварительной информации, местный житель нанес ножевые ранения двум женщинам, после чего поджег сено, что повлекло дальнейшее распространение огня и угрожало жизни людей.

Когда на место для тушения пожара прибыли спасатели ГСЧС, злоумышленник напал на них с ножом. В результате один из спасателей получил ножевое ранение, а второй - телесные повреждения.

Для пресечения правонарушения на место выехали полицейские отделения полиции № 6 Криворожского РУП и прибыли на место в то время, когда злоумышленник напал с ножом на своего отца и нанес ему ранения.

Мужчина не реагировал на законные требования полицейских, сопротивлялся и нападал на правоохранителей.

Во время прекращения противоправных действий полицейский совершил предупредительные выстрелы в воздух, после чего применил в отношении нарушителя огнестрельное оружие. В результате полученных ранений 42-летний мужчина погиб.

"Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователи дают правовую оценку указанным событиям. Также назначено служебное расследование и сообщено ГБР", - добавили правоохранители.

Чрезвычайные ситуации в Украине

Заметим, что только вчера, 23 августа, в Херсоне мужчина с ножом напал на подростков.

По предварительным данным 51-летний мужчина во время конфликта выхватил нож и пытался нанести телесные повреждения 15-летнему парню.

Незадолго до этого в Харькове мужчина с ножом напал на полицейского и работников ТЦК, которые решили проверить его документы.

Кроме того, этой весной в Амстердаме неизвестный мужчина напал на людей с ножом. Как позже оказалось, он был украинцем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Полиция Киева
Новости
ВСУ освободили сразу три села на Донбассе: Сырский рассказал детали
ВСУ освободили сразу три села на Донбассе: Сырский рассказал детали
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"