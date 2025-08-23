В Херсоне мужчина с ножом напал на подростков: злоумышленник арестован
В Херсоне мужчина угрожал подросткам ножом. Полиция поместила его в изолятор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.
Детали дела
По данным полиции, инцидент произошел 22 августа на проспекте Независимости. Мужчина во время конфликта выхватил нож и пытался нанести телесные повреждения 15-летнему парню.
В Херсоне 51-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения угрожал группе подростков ножом.
Фото: Мужчина с ножом напал на подростков в Херсоне, его задержала полиция (t.me/khersonpolice)
Благодаря вмешательству прохожего удалось предотвратить ранения, а злоумышленника передали правоохранителям.
Прохожий остановил агрессора еще до прибытия патрульных.
Что грозит
Сейчас мужчину поместили в изолятор временного содержания. Ему готовят сообщение о подозрении и будут избирать меру пресечения.
Следственные действия продолжаются.
